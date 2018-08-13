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Более 3 тысяч военнослужащих ВВО приняли участие в тактическом учении в Сахалинской области
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Более 3 тысяч военнослужащих ВВО приняли участие в тактическом учении в Сахалинской области 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На этапе боевой стрельбы мотострелковые подразделения поочередно отрабатывали ведение противодесантной обороны побережья острова Сахалин.
На нескольких полигонах Восточного военного округа в Сахалинской области завершилось тактическое учение с мотострелковыми подразделениями и авиагруппой армейской авиации ВВО.
В активной фазе учения было задействовано более 3 тысяч военнослужащих и около 800 единиц вооружения и военной техники, в том числе 5 вертолетов Ми-8АМТШ.
На этапе боевой стрельбы мотострелковые подразделения поочередно отрабатывали ведение противодесантной обороны побережья острова Сахалин.
В частности, военнослужащие вели огонь по мишеням, имитирующим десантные средства условного противника. Стрельба велась из противотанковых установок ПТУР, которые были установлены на легкобронированные многоцелевые тягачи.
Данный способ ведения огня способствует улучшению маневренности, мобильности подразделений и на практике доказал высокую эффективность применения в совокупности этих средств.
Помимо этого, для обороны побережья острова в учебном бою приняли участие подразделения артиллерии и расчеты беспилотных летательных аппаратов, которые определили местоположение условного противника, и выдали координаты артиллеристам для уничтожения учебных целей.
В тоже время на этапе боевой стрельбы на полигоне Успеновский (о. Сахалин) военнослужащие с использованием штатного вооружения, в том числе крупнокалиберных пулеметов, гранатометов РПГ-7В и при огневой поддержке танков Т-72Б3 поразили мишени, имитирующие живую силу и легкобронированную технику условного противника.
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