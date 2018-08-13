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Свыше 3 тыс. военнослужащих поучаствовали в тактических учениях на Сахалине
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Свыше 3 тыс. военнослужащих поучаствовали в тактических учениях на Сахалине 

ТАСС 55 минут назад
МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Более 3 тыс. военнослужащих Восточного военного округа стали участниками тактических учений подразделений Восточного военного округа (ВВО), завершившихся на полигонах Сахалинской области. В них принимали участие мотострелковые подразделения и авиагруппа ВВО, сообщает в понедельник пресс-служба округа.
"В активной фазе учений были задействованы более 3 тыс. военнослужащих и около 800 единиц вооружения и военной техники, в том числе пять вертолетов МИ-8", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе учений отрабатывались приемы противодесантной обороны побережья острова Сахалин. В частности, в учебном бою приняли участие подразделения артиллерии и расчеты беспилотных летательных аппаратов, которые определили местоположение условного противника, и передали координаты артиллеристам для уничтожения учебных целей.
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