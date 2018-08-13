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Полет F-35 в «режиме зверя» попал на видео
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Полет F-35 в «режиме зверя» попал на видео 

Lenta.ru 35 минут назад
Фото: Lenta.ru
Малозаметный истребитель пятого поколения Королевских ВВС Нидерландов F-35A Lightning II совершил полет в «режиме зверя». В ролике фотографа Фрэнка Кребаса, выложенном на YouTube, самолет на внешних пилонах переносил четыре управляемые авиационные бомбы с лазерным наведением GBU-12 и две управляемые ракеты «воздух—воздух» с инфракрасной головкой самонаведения AIM-9 Sidewinder.
Полет произошел 26 июля 2018 года в районе гор Сьерра-Невада в Калифорнии (США). Сейчас нидерландский истребитель находится на базе ВВС США Эдвардс. Первые F-35A Lightning II должны попасть из США в Нидерланды в ноябре 2019 года. Всего королевство планирует получить 27 таких истребителей.
Оснащение «режим зверя» (иначе — «третьего дня войны») предполагает размещение оружия на внешней стороне истребителя, в отличие от, например, «режима невидимки» («первого дня войны»), когда вооружение должно располагаться исключительно внутри самолета. Предполагается, что по мере развития военного конфликта истребитель деградирует, что отрицательно влияет на его малозаметность, вследствие чего самолет можно оснащать максимально возможными вооружениями.
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