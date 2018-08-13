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Сотни экипажей бронемашин и танков форсировали сибирские реки
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Сотни экипажей бронемашин и танков форсировали сибирские реки 

ТК «Звезда» 41 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Механики-водители на боевых машинах пехоты и бронетранспортерах должны были преодолеть водную преграду вплавь, а танкисты — по дну реки.
Более тысячи экипажей бронемашин БМП-2 и танков Т-72 форсировали водоемы Урала, Поволжья и Сибири в ходе учений Центрального военного округа. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.
«Механики-водители подготовили военную технику для вождения, проверив ее на герметичность, а также установили на танки специальное оборудование, позволяющее машине двигаться под водой», — отмечается в сообщении.
Подобные учения проверяют не только навыки вождения боевой техники, но и уровень психологической подготовки военнослужащих. Основными критериями правильного выполнения упражнений являются соблюдение скоростного режима при входе в воду, ориентирование техники и подводном положении, поддержание постоянной скорости и выборе правильной передачи при выезде на берег.
В то же время военнослужащие ремонтно-технических и инженерных подразделений отрабатывают задачи по эвакуации техники из-под воды при возникновении условной нештатной ситуации.
В учениях принимали участие более трех тысяч военнослужащих и около тысячи единиц техники.
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