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Экипажи БМП и танков форсировали реки Урала, Поволжья и Сибири на учениях ЦВО
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Экипажи БМП и танков форсировали реки Урала, Поволжья и Сибири на учениях ЦВО 

ТАСС 16 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Более тысячи экипажей бронемашин БМП-2 и танков Т-72 форсировали водоемы Урала, Поволжья и Сибири в ходе учений Центрального военного округа. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе округа.
"Механики-водители подготовили военную технику для вождения, проверив ее на герметичность, а также установили на танки специальное оборудование, позволяющее машине двигаться под водой. На бронетранспортерах они преодолели водную преграду вплавь, а танкисты — по дну реки. Подобные учения проверяют не только навыки вождения боевой техники, но и уровень психологической подготовки военнослужащих", — сказали в пресс-службе.
По данным военного округа, в учениях приняли участие более 3 тыс. военнослужащих и около тысячи единиц техники.
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