Экипажи БМП и танков форсировали реки Урала, Поволжья и Сибири на учениях ЦВО

ЕКАТЕРИНБУРГ , 13 августа. / ТАСС /. Более тысячи экипажей бронемашин БМП-2 и танков Т-72 форсировали водоемы Урала, Поволжья и Сибири в ходе учений Центрального военного округа. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе округа.

"Механики-водители подготовили военную технику для вождения, проверив ее на герметичность, а также установили на танки специальное оборудование, позволяющее машине двигаться под водой. На бронетранспортерах они преодолели водную преграду вплавь, а танкисты — по дну реки. Подобные учения проверяют не только навыки вождения боевой техники, но и уровень психологической подготовки военнослужащих", — сказали в пресс-службе.

По данным военного округа, в учениях приняли участие более 3 тыс. военнослужащих и около тысячи единиц техники.