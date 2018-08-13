Более тысячи экипажей бронемашин и танков ЦВО форсировали реки Урала, Поволжья и Сибири

Механики-водители подготовили военную технику для вождения, проверив ее на герметичность, а также установили на танки специальное оборудование, позволяющее машине двигаться под водой

Более тысячи экипажей бронемашин БМП-2 и танков Т-72 форсировали водоемы Урала, Поволжья и Сибири в ходе учений Центрального военного округа.

Механики-водители подготовили военную технику для вождения, проверив ее на герметичность, а также установили на танки специальное оборудование, позволяющее машине двигаться под водой. Механики-водители на БМП должны были преодолеть водную преграду вплавь, а танкисты — по дну реки. Подобные учения проверяют не только навыки вождения боевой техники, но и уровень психологической подготовки военнослужащих. Основными критериями правильного выполнения упражнений являются соблюдение скоростного режима при входе в воду, ориентирование техники и подводном положении, поддержание постоянной скорости и выборе правильной передачи при выезде на берег.

В то же время военнослужащие ремонтно-технических и инженерных подразделений отрабатывают задачи по эвакуации техники из-под воды при возникновении условной нештатной ситуации.

В учениях принимали участие более 3 тысяч военнослужащих и около тысячи единиц техники.