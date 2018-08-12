Лучшие летчики Волгоградской области пригнали на аэродром военную технику 

В день военно — воздушных сил лучшие летчики Волгоградской области собрались на парад техники на аэродроме Мариновка.
Военные не только показали свою технику, но и накормили праздничной кашей
— Всем гостям показали и авиационную технику, и средства наземного обеспечения, — рассказали в пресс — службе Южного военного округа. — Пока лучшие летчики получали свои подарки, волгоградцы успели отведать настоящей солдатской каши, сваренной по праздничному рецепту.
Только за этот год летчики авиационной части, которая дислоцируется в Волгоградской области, успели пролететь четыре тысячи учебных часов.
— С начала года налет каждого военного вырос на 15%, — уточнили в пресс — службе Южного военного округа. — Летчики несут боевые дежурства в объединенной системе противовоздушной обороны. Сейчас у них начался самый активный этап боевой подготовки.
Этим летом свои профессиональные праздники отметили и волгоградские моряки, и десантники. Корреспонденты V1.ru гуляли по набережной с настоящими «мореманами» и узнавали о традициях у «голубых беретов». Подробности праздников, которые волгоградские мужчины отмечают радостнее, чем главные праздники страны, читайте в наших репортажах.