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Выпущенную в Эстонии ракету не могут найти
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Выпущенную в Эстонии ракету не могут найти 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
Случайно выпущенную в Эстонии истребителем ВВС Испании ракету найти не удалось и ее поиски продолжатся с воздуха, сообщает Skaties.lv. В пресс-службе Министерства обороны Эстонии указали, что металлоискателями была проверена площадь в 600 гектаров, а потом военные осмотрели еще 200 гектаров, однако ракету найти так и не удалось.
Поиски продолжатся самолетами ВВС Эстонии, сообщал командир полковник эстонских ВВС Риво Валге. Он допустил возможность того, что ракету могут и не найти.
Ранее сообщалось, что во время учебного полета испанский истребитель «Еурофайтер» случайно выпустил над Эстонией ракету «воздух-воздух». По словам эстонских военных деятелей, ракета, скорее всего, упала в болотистом и не населенном месте в природном заповеднике Эндла.
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