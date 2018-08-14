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РЛС Эстонии не смогли отследить случайно запущенную ракету
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РЛС Эстонии не смогли отследить случайно запущенную ракету 

Российская Газета 47 минут назад
Фото: Российская Газета
Радиолокационные станции Эстонии не смогли отследить ракету, случайно выпущенную истребителем НАТО. Об этом сообщает сайт эстонского министерства обороны.
Военным не удалось найти ракету или ее фрагменты в природном заповеднике Эндла, который считался предполагаемым местом падения. РЛС, расположенная в Келлавере, заметила ракету, но не смогла отследить ее траекторию и место приземления. В минобороны Эстонии отметили, что у них нет радаров, необходимых для определения траектории ракет, так как в стране нет зенитных установок соответствующей дальности.
В ведомстве также отметили, что ракета представляет опасность, так как содержит до 10 килограммов взрывчатого вещества.
ВВС Эстонии продолжат поиски ракеты с воздуха.
Напомним, что 7 августа истребитель Eurofighter испанских ВВС по ошибке выпустил боевую ракету в районе эстонского города Отепя. Речь идет о ракете класса «воздух-воздух» AMRAAM длиной 3,7 метра и диаметром 18 сантиметров. Причиной несанкционированного пуска был назван человеческий фактор.
Сообщалось, что в результате падения ракеты в заповеднике Эндла начался пожар, однако эта информация не подтвердилась.
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