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Поиски упавшей в Эстонии испанской ракеты продолжат до конца недели
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Поиски упавшей в Эстонии испанской ракеты продолжат до конца недели 

РИА Новости 25 минут назад
Фото: Русская Весна
ТАЛЛИН, 13 авг — РИА Новости. Поиски упавшей в Эстонии ракеты, случайно запущенной испанским истребителем, будут продолжаться до конца недели, сообщил в понедельник пресс-секретарь эстонских Сил обороны капитан Айво Вахеметс.
Истребитель ВВС Испании Eurofighter Typhoon 2000 в минувший вторник по ошибке запустил боевую ракету класса «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM, которая пролетела 80 километров и предположительно упала в безлюдном болотистом лесном массиве в районе Йыэкюла неподалеку от природного заповедника Эндла.
Однако эстонские военные после тщательной проверки предполагаемого места падения ракеты не обнаружили ни ракету, ни ее фрагменты. Наземные поиски были прекращены. Командующий ВВС Эстонии полковник Рийво Валге ранее заявил, что поиски ракеты будут продолжены с помощью летных средств ВВС.
"Если поиски по-прежнему не принесут плодов, то в конце этой недели будет принято решение о нецелесообразности дальнейших поисков. Как уже было сказано, возможно, что ракета увязла в болотистой почве и найти ее невозможно. Сейчас было решено продолжить визуальные поиски", — сказал Вахеметс порталу Delfi.
По его словам, если ракета действительно увязла в болоте, то пока непонятно, как ее можно было бы вытащить. «Для обсуждения методов извлечения ракеты необходимо прежде всего найти ее», — добавил Вахеметс.
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