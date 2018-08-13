Поиски ошибочно выпущенной в небе над Эстонией ракеты будут вести до конца недели

Поиски ошибочно выпущенной истребителем ВВС Испании в воздушном пространстве Эстони боевой ракеты будут продолжены до конца недели, а если к концу недели они не принесут результатов, будет принято решение об их нецелесообразности. Об этом заявил пресс-секретарь Сил обороны Эстонии Айво Вахеметс, передает Delfi.

Как отмечает издание, в субботу Силы обороны Эстонии завершили работы в предполагаемом месте падения ракеты, не обнаружив частей выпущенной ракет и доказательств ее приземления.

«Если поиски по-прежнему не принесут плодов, то в конце этой недели будет принято решение о нецелесообразности дальнейших поисков. Как уже было сказано, возможно, что ракета увязла в болотистой почве и найти ее невозможно. Сейчас было решено продолжить визуальные поиски», — сказал Вахеметс.

Он отметил, что если ракета увязла в болотистой почве, то на данный момент непонятно, как ее можно было бы вытащить.

«Для обсуждения методов извлечения ракета необходимо прежде всего найти ее», — добавил он.

Ранее пресс-служба Сил обороны Эстонии сообщила, что истребитель ВВС Испании Eurofighter Typhoon 2000 по ошибке выпустил боевую ракету AIM 120 AMRAAM класса «воздух-воздух» в воздушном пространстве страны. Инцидент произошел в зоне учебных полетов над населенным пунктом Пангоди.