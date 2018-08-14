Эстонцы не смогли отследить ракету НАТО из-за ее высокой скорости

Радиолокационные станции (РЛС) эстонской армии не смогли отследить траекторию полета случайно выпущенной испанским истребителем ракеты, так как она слишком быстро летела, а также из-за ее небольших размеров, пишет «РИА Новости» со ссылкой на заявление Сил обороны Эстонии

«Ракета летит со скоростью в четыре раза превышающей скорость звука и по сравнению, например, с самолетом является маленьким объектом. Радиолокационная станция дальнего обнаружения воздушных целей ракету фиксирует, но на основании этих данных невозможно однозначно выявить конкретный летный путь и место приземления», — следует из сообщения.

Эстонские специалисты не могут найти место падения испанской ракеты уже в течение недели. После того, как наземные поиски не дали результатов, было решено вести их только при помощи летательных аппаратов.

Ранее пресс-служба Сил обороны Эстонии сообщила, что истребитель ВВС Испании Eurofighter Typhoon 2000 по ошибке выпустил боевую ракету AIM 120 AMRAAM класса «воздух-воздух» в воздушном пространстве страны. Инцидент произошел 7 августа в зоне учебных полетов над населенным пунктом Пангоди.