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Эстонцы не смогли отследить ракету НАТО из-за ее высокой скорости
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Эстонцы не смогли отследить ракету НАТО из-за ее высокой скорости 

Rambler News Service 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Радиолокационные станции (РЛС) эстонской армии не смогли отследить траекторию полета случайно выпущенной испанским истребителем ракеты, так как она слишком быстро летела, а также из-за ее небольших размеров, пишет «РИА Новости» со ссылкой на заявление Сил обороны Эстонии.
«Ракета летит со скоростью в четыре раза превышающей скорость звука и по сравнению, например, с самолетом является маленьким объектом. Радиолокационная станция дальнего обнаружения воздушных целей ракету фиксирует, но на основании этих данных невозможно однозначно выявить конкретный летный путь и место приземления», — следует из сообщения.
Эстонские специалисты не могут найти место падения испанской ракеты уже в течение недели. После того, как наземные поиски не дали результатов, было решено вести их только при помощи летательных аппаратов.
Ранее пресс-служба Сил обороны Эстонии сообщила, что истребитель ВВС Испании Eurofighter Typhoon 2000 по ошибке выпустил боевую ракету AIM 120 AMRAAM класса «воздух-воздух» в воздушном пространстве страны. Инцидент произошел 7 августа в зоне учебных полетов над населенным пунктом Пангоди.
Сенатор Алексей Пушков после инцидента призвал эстонскую армию принимать больше усилий для отслеживания боевых самолетов НАТО вместо российских ВВС.
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