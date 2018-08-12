7 легендарных русских подводных лодок

Россия славится своими подводными войсками. Именно наша субмарина — «Акула» — занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой подводный корабль в мире.

«Тюлень»

«Тюлень» — одна из самых результативных русских лодок периода Первой мировой войны. Основной задачей русских подлодок в Черном море было нарушение коммуникаций противника и препятствование подвозу стратегических грузов в Стамбул . Для уничтожения неохраняемых судов лодки использовали артиллерию и подрывные патроны, а для атак вооруженных или конвоируемых судов — торпедное оружие. В 1915-1917 годах «Тюлень» уничтожил или захватил 8 пароходов и 33 шхуны противника. В 1920-ом, во время Крымской эвакуации Белой армии, лодка была уведена в Тунис . В 1924 году было достигнуто соглашение о возвращении лодки СССР, но в силу ряда причин корабль возвращен не был.

«Краб»

«Краб» — первый в мире подводный минный заградитель. Корабль мог незаметно осуществлять минные постановки на коммуникациях противника, неся запас в 60 мин и использоваться как обычная подводная лодка (имел 1 торпедный аппарат). «Краб» вступил в строй в 1915 году и активно использовался в боевых действиях на Черном море. Осуществил ряд успешных минных постановок, в том числе вблизи Босфора. Достоверно известно о гибели на минах, установленных «Крабом», турецкой канонерской лодки. В 1918-ом заградитель был захвачен интервентами, а затем затоплен в Севастополе . В 1923 году был поднят, но более в строй уже не вводился.

«Пантера»

Подводная лодка типа «Барс». Вступила в строй в конце 1916 года, совершив несколько походов на коммуникации противника. Активно использовалась во время Гражданской войны в России. 31 августа 1919-го «Пантера» потопила английский эсминец «Виктория». Это была первая победа советских подводников и самый крупный военный корабль, потопленный отечественными подводными лодками. Командир лодки А. Н. Бахтин первым среди подводников в 1922 году был удостоен ордена Красного Знамени. В 1923-ем «Пантера» была переименована в «Комиссар», а в 1934-ом — в Б-2. С 1940 года использовалась в качестве плавучей зарядовой станции и только в 1955-ом была сдана на слом.

К -21 Одна из самых знаменитых лодок Северного флота в период Великой Отечественной войны. Известна прежде всего попыткой в июле 1942-го атаковать крупнейший немецкий корабль — линкор «Тирпиц». Однако проводившаяся с огромной дистанции (23 кабельтовых) по удаляющейся цели атака могла иметь лишь случайный успех. Тем не менее, лодка имела четыре подтвержденных победы. На минах, поставленных К-21, погибли норвежский пароход «Бессхейм» и немецкий большой охотник за подводными лодками Uj 1110. Кроме того артиллерийским огнем лодки были потоплены два норвежских мотобота и еще три повреждены. 23 октября 1942 г. К-21 была удостоена ордена Красного Знамени. В 1954 г. лодка была выведена из состава флота, а с 1983-го используется в качестве филиала военно-морского музея Северного Флота в Североморске

К-162 Уникальная подводная лодка и первая в мире с титановым корпусом. За чрезвычайно высокую стоимость постройки (более 2 млд руб.) получила прозвище «Золотая рыбка». В 1969 году лодка была введена в строй и вступила в состав Северного Флота. В 1971-ом К-162 установила мировой рекорд скорости под водой. На глубине 100 метров была достигнута скорость в 83 км/час. На начало 70-х годов «Золотая рыбка» на максимальной скорости могла уйти от любых торпед, предназначенных для поражения подводных лодок. В 1989 году К-162 была исключена их состава ВМФ, а в 2010-ом корпус лодки передан для утилизации.

К-3 — первая атомная лодка советского флота. Вступила в строй в 1958 году. Известна тем, что в июле 1962-го совершила поход подо льдами Северного полюса. Всего подо льдом было пройдено около 1300 миль за 178 часов и осуществлено три всплытия. К-3 стала первой советской лодкой, прошедшей точку Северного полюса (вблизи полюса). Руководитель похода контр-адмирал А. И. Петелин, командир лодки капитан 2-го ранга Л. М. Жильцов и инженер-капитан 2-го ранга Р. А. Тимофеев. были удостоены звания Героя Советского Союза. В октябре того же года лодке было присвоено почетное наименование «Ленинский комсомол». В 1967 году во время похода вблизи Фарерских островов на К-3 вспыхнул сильный пожар, в результате которого погибло 38 чел. экипажа. В 1987 году К-3 была выведена из боевого состава флота и превращена в учебно-тренировочное судно. В 2011-ом предполагалось использовать лодку как музей, однако из-за нехватки средств в 2013 году не исключена утилизации легендарного корабля.

«Акула»