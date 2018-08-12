Корабли СФ предотвратили «нападение» на нефтяную платформу в Арктике

В ходе масштабных учений подразделения Северного флота проведут ряд морских учений на всем протяжении Севморпути, а также в местах базирования подразделений флота в Арктике.

Отряд кораблей Северного флота провел учение по обеспечению безопасности в районе деятельности морской ледостойкой стационарной платформы «Приразломная» в акватории Баренцева моря. Об этом сообщает пресс-служба флота.

«Соответствующие тренировки провели антитеррористические подразделения, экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» и экипажи палубных вертолетов Ка-27, базирующиеся на борту противолодочного корабля. Задачи по оказанию помощи и спасению людей в условном районе кризисной ситуации отработал экипаж спасательно-буксирного судна «Памир»», — говорится в сообщении.

Очередной арктический поход отряда кораблей и судов обеспечения Северного флота начался 8 августа.