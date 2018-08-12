Ещё
Корабли СФ предотвратили «нападение» на нефтяную платформу в Арктике
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Корабли СФ предотвратили «нападение» на нефтяную платформу в Арктике 

ТК «Звезда» 46 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе масштабных учений подразделения Северного флота проведут ряд морских учений на всем протяжении Севморпути, а также в местах базирования подразделений флота в Арктике.
Отряд кораблей Северного флота провел учение по обеспечению безопасности в районе деятельности морской ледостойкой стационарной платформы «Приразломная» в акватории Баренцева моря. Об этом сообщает пресс-служба флота.
«Соответствующие тренировки провели антитеррористические подразделения, экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» и экипажи палубных вертолетов Ка-27, базирующиеся на борту противолодочного корабля. Задачи по оказанию помощи и спасению людей в условном районе кризисной ситуации отработал экипаж спасательно-буксирного судна «Памир»», — говорится в сообщении.
Очередной арктический поход отряда кораблей и судов обеспечения Северного флота начался 8 августа.
Поход проходит под флагом командующего Кольской флотилией разнородных сил Северного флота вице-адмирала Олега Голубева. Отряду кораблей предстоит пройти по маршруту Северного морского пути до архипелага Новосибирских островов, провести ряд учений по маршруту перехода, а также в местах базирования подразделений Северного флота, расположенных на арктических островах.
ТК «Звезда»: последние новости
Четвертая битва за Атлантику: NI рассказал о подготовке США к сражению с Россией 12 августа исполняется 106 лет Военно-воздушным силам Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-воздушных сил
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина определилась с судьбой захваченного судна РФ102
Володин намекнул на исчезновение пенсий1235
Пригожин резко ответил Вайкуле про Крым
Умер Анатолий Узденский79
Садальский отреагировал на слова Вайкуле о Крыме138
Видео
00:47
Порошенко трижды опозорился с гимном Украины
В мире Украина
01:19
Украина закрывает Крым для граждан
Украина В мире
00:58
Пригожин резко ответил Вайкуле про Крым
Шоу-бизнес
01:41
Володин намекнул на исчезновение пенсий
Личный счет
06:52
Королева без трона: как США захватили Гавайи
В мире Статьи
01:12
Ил-76 срочно вылетел из Москвы в Крым
Происшествия Войска
07:39
Сестрам-убийцам предъявили неожиданное обвинение
Происшествия Криминал
00:56
На избившего сына мужчину завели уголовное дело
Криминал Происшествия
03:48
«Фейк и ерунда»: Сенцов остается в колонии
Общество Статьи
00:51
«Доходит до абсурда»
США Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение