Первые в Центральном военном округе истребители Су-34 прибудут в Челябинскую область в сентябре

До окончания текущего года планируется завершить перевооружение одной эскадрильи смешанного авиационного полка на многофункциональные истребители-бомбардировщики.

Многофункционные истребители-бомбардировщики Су-34, которые впервые переданы на вооружение Центрального военного округа, в сентябре прибудут на авиабазу Шагол в Челябинской области . Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе военного округа.

«В течение последних лет наращивается техническая составляющая 14 армии ВВС и ПВО Центрального военного округа. До окончания текущего года планируется завершить перевооружение одной эскадрильи смешанного авиационного полка на многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34. В начале сентября первые самолеты данного типа перелетят из липецкого центра, где летчики проходили переобучение, на аэродром базирования в Челябинскую область», — сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в ЦВО сформирована первая эскадрилья Су-34, по гособоронзаказу было передано 10 новых бомбардировщиков. Пилоты и техника находятся на базе Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны РФ Липецке , где летчики изучают технологическую базу Су-34 и особенности техники пилотирования.

Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника днем и ночью при любых метеоусловиях. В самолете используется управляемое вооружение класса «воздух-поверхность» и «воздух-воздух». Дальность полета Су-34 — до 4 тыс. км, максимальная скорость — до 1900 км/ч, боевая нагрузка — до восьми тонн. Уровень шума Су-34 в два раза ниже предшественников.