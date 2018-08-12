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Военно‐технический форум «Армия‐2018» пройдет на Кубани
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Военно‐технический форум «Армия‐2018» пройдет на Кубани 

360tv.ru 26 минут назад
Фото: 360tv.ru
Международный военно‐технический форум Южного военного округа «Армия‐2018» пройдет на полигоне Кадамовский в Новочеркасске (Ростовская область). Об этом сообщили в паблике «Ростов Главный» в социальной сети «ВКонтакте».
Мероприятие состоится 24–26 августа.
Организаторы откроют выставку техники. Участники разведывательных подразделений округа подготовили выступления, также запланирован полет авиации. На площадке повара разобьют армейскую полевую кухню.
Форум также пройдет в Кубинке (Подмосковье). Там представят новейшую военную технику, оборудование и технологии для перевооружения предприятий ОПК.
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