Гостям международного фестиваля в Воронежской области военнослужащие ЗВО представят реконструкцию стратегической операции «Кутузов»

Посетители смогут наблюдать восстановленные по архивным документам боевые действия, проводимые с применением вооружения и военной техники, экипировки и обмундирования военнослужащих времён Великой Отечественной войны.

Сегодня в селе Галкино Воронежской области мотострелковые подразделения общевойсковой армии Западного военного округа примут участие в реконструкции боёв Орловской стратегической наступательной операции, проведённой летом 1943 года во время Курской битвы для окончательного разгрома группировки противника под Орлом.

Гости второго международного военно-исторического фестиваля «Воронежский фронт» смогут наблюдать восстановленные по архивным документам боевые действия, проводимые с применением вооружения и военной техники, экипировки и обмундирования военнослужащих времён Великой Отечественной войны.

Восстановлена линия обороны с окопами, блиндажами, полевым узлом связи, медицинским пунктом, штабом и огневыми точками красноармейцев, поисковиками представлены найденные на местах боев предметы вооружения и быта. Пройдут занятия по обучению штыковому бою, медицинской подготовке, лекции по военной истории.

Также для зрителей развёрнута экспозиция современных образцов военной техники: бронетранспортеры БТР-82А, 120-мм самоходные минометы «Нона-СВК», 152-мм гаубицы «Мста-Б», 120-мм реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», бронеавтомобили «Рысь», танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-80, машины разведки «Тигр», а также новейшие средства связи на базе Камаз Р-431АМ и Р-149АКШ. Работает мобильный пункт отбора граждан на военную службу по контракту.