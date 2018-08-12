Прикаспийские страны договорились об условиях прохождения военных судов

МОСКВА , 12 авг — РИА Новости . «Пятёрка» прикаспийских стран договорилась о порядке и условиях прохождения военных кораблей и подводных лодок через территориальные воды, говорится в конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

В документе, опубликованном на сайте Кремля, отмечается, что суда под флагами сторон могут осуществлять проход через территориальные воды с целью пересечь эти воды, не заходя во внутренние воды или не становясь на рейде или у портового сооружения за пределами внутренних вод, а также пройти во внутренние воды или выйти из них или стать на таком рейде или у такого портового сооружения.

"Порядок и условия прохода военных кораблей, подводных лодок и других подводных транспортных средств через территориальные воды определяются на основе соглашений между государством флага и прибрежным государством, а в случае отсутствия таких соглашений — на основе законодательства прибрежного государства", — сообщается в конвенции.

Документ также учитывает случай, если заход военного корабля в территориальные воды необходим вследствие непреодолимой силы или бедствия или для оказания помощи лицам, морским и воздушным судам, терпящим бедствие: при подходе к территориальным водам командир военного корабля подает соответствующее уведомление прибрежному государству, а заход осуществляется по маршруту, определяемому командиром корабля по согласованию с прибрежным государством.

"После прекращения действия указанных обстоятельств военный корабль незамедлительно покидает соответствующие территориальные воды. Порядок и условия захода военных кораблей во внутренние воды вследствие непреодолимой силы или бедствия или для оказания помощи лицам, морским и воздушным судам, терпящим бедствие, определяется на основе соглашений между государством флага и прибрежным государством, а в случае отсутствия таких соглашений — на основе законодательства прибрежного государства", — сообщается в конвенции.

Также отмечается, что проход через территориальные воды не должен нарушать мир, добрый порядок или безопасность прибрежного государства и должен быть непрерывным и быстрым.

Военные корабли, подводные лодки и другие подводные транспортные средства одной стороны, осуществляющие проход через территориальные воды вследствие обстоятельств непреодолимой силы или бедствия, не имеют права захода в порты и постановки на якорь в пределах территориальных вод другой стороны за исключением случаев, когда на это имеется соответствующее разрешение, или это необходимо в связи с текущими обстоятельствами.

В документе подчёркивается, что проход через территориальные воды считается нарушающим мир, добрый порядок или безопасность, если при его совершении осуществляется угроза силой или ее применение против суверенитета, территориальной целостности или политической независимости прибрежного государства или каким-либо другим образом в нарушение принципов международного права, воплощенных в Уставе ООН . Также проход через территориальные воды считается нарушающим мир или безопасность, если содержит любые маневры или учения с оружием любого вида, а также любой акт, направленный на сбор информации в ущерб обороне или безопасности прибрежного государства или любой акт пропаганды, имеющий целью посягательство на его оборону или безопасность.

Кроме того, во время прохода через территориальные воды не должны производиться подъем в воздух, посадка или принятие на борт любого летательного аппарата или военного устройства и управление им, спуск на воду, под воду или принятие на борт любого военного устройства и управление им, а также погрузка или выгрузка любого товара или валюты, посадка или высадка любого лица вопреки таможенным, фискальным, иммиграционным или санитарным законам и правилам прибрежного государства.

Помимо этого, любой акт преднамеренного и серьезного загрязнения вопреки настоящей конвенции, любая рыболовная деятельность, проведение исследовательской или гидрографической деятельности, любой акт, направленный на создание помех функционированию любых систем связи или любых других сооружений или установок прибрежного государства, любая другая деятельность, не имеющая прямого отношения к проходу через территориальные воды, будет считаться нарушающей мир, добрый порядок или безопасность, отмечается в документе.