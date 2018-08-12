Свыше 20 учений по оказанию помощи экипажам подводных лодок провели силы службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ России в текущем…

В ходе учений отрабатывался выход подводников из аварийной подводной лодки, поддержание жизнеобеспечения подводных лодок, лежащих на грунте, борьба с пожарами и поступлением воды и оказание медицинской помощи.

Свыше 20 учений различного уровня проведено с января по август 2018 года силами служб поисково-спасательных работ флотов ВМФ России . Учения были направлены на отработку действий водолазных специалистов и спасателей по оказанию помощи экипажам условно аварийных подводных лодок.

Особое внимание уделяется ежегодным поисково-спасательным учениям, которые проводятся на каждом из 4-х флотов Военно-Морского Флота с привлечением спасательных судов различного класса, подводных необитаемых и обитаемых поисково-спасательных аппаратов, новейшего водолазного снаряжения, стоящего на вооружении флотских спасателей.

В ходе флотских учений поисково-спасательного обеспечения к ним привлекаются региональные структуры других министерств и ведомств.

Планы учений предусматривают действия как спасателей, так и подводников, в обстановке максимально приближенной к реальной. В частности, в ходе учений, отрабатывается выход подводников из аварийной подводной лодки, поддержание жизнеобеспечения подводных лодок, лежащих на грунте, борьба с пожарами и поступлением воды, оказание медицинской помощи подводникам на борту спасательных судов ВМФ.

Наряду с этим, экипажи атомных и дизель-электрических подводных лодок, в рамках подготовки в учебных центрах ВМФ, проходят обучение по специальным программам, предусматривающим всестороннюю отработку действий по борьбе за живучесть.