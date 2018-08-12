В Смоленской области водолазы ЗВО приступили к поиску истребителя ЯК-9 французского полка «Нормандия-Неман»

По предварительным расчетам работы по извлечению самолета займут около трех недель.

Смоленской области водолазы Западного военного округа подготовили платформы и приступили к рекогносцировке водоема, где по предварительным данным находятся самолет ЯК-9 и останки пилота французского полка «Нормандия-Неман», погибшего в августе 1943 года.

После проведения осмотра водоема и исследования дна будет принято решение о способе выполнения задачи по подъёму истребителя. По предварительным расчетам работы по извлечению самолета займут около трех недель.

Всего к поисковым работам и обеспечению функционирования полевого лагеря от Западного военного округа привлечено более 50 военнослужащих и 15 единиц специальной техники.