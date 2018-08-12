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В Смоленской области водолазы ЗВО приступили к поиску истребителя ЯК-9 французского полка «Нормандия-Неман»
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В Смоленской области водолазы ЗВО приступили к поиску истребителя ЯК-9 французского полка «Нормандия-Неман» 

ТК «Звезда» 31 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
По предварительным расчетам работы по извлечению самолета займут около трех недель.
В Смоленской области водолазы Западного военного округа подготовили платформы и приступили к рекогносцировке водоема, где по предварительным данным находятся самолет ЯК-9 и останки пилота французского полка «Нормандия-Неман», погибшего в августе 1943 года.
После проведения осмотра водоема и исследования дна будет принято решение о способе выполнения задачи по подъёму истребителя. По предварительным расчетам работы по извлечению самолета займут около трех недель.
Всего к поисковым работам и обеспечению функционирования полевого лагеря от Западного военного округа привлечено более 50 военнослужащих и 15 единиц специальной техники.
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