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Минобороны РФ опубликовало видео ко Дню ВВС
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Минобороны РФ опубликовало видео ко Дню ВВС 

Sputnik Эстония 9 минут назад
Фото: Sputnik Эстония
День ВВС России установлен указом президента РФ в 2006 году.
В этот день в 1912 году военный министр подписал приказ № 397, по которому все вопросы воздухоплавания и авиации передавались в ведение главного управления Генерального штаба, где создавалась воздухоплавательная часть.
По предназначению и решаемым задачам авиация ВВС подразделяется на дальнюю, фронтовую, военно-транспортную и армейскую. ВВС России имеют в своем составе летательные аппараты бомбардировочной, штурмовой, истребительной, разведывательной, транспортной и специальной авиации.
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