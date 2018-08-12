Минобороны РФ опубликовало видео ко Дню ВВС

День ВВС России установлен указом президента РФ в 2006 году.

В этот день в 1912 году военный министр подписал приказ № 397, по которому все вопросы воздухоплавания и авиации передавались в ведение главного управления Генерального штаба , где создавалась воздухоплавательная часть.

По предназначению и решаемым задачам авиация ВВС подразделяется на дальнюю, фронтовую, военно-транспортную и армейскую. ВВС России имеют в своем составе летательные аппараты бомбардировочной, штурмовой, истребительной, разведывательной, транспортной и специальной авиации.