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Более 100 военнослужащих в Кемеровской области приняли военную присягу
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Более 100 военнослужащих в Кемеровской области приняли военную присягу 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
К Военной присяге были приведены более 100 молодых военнослужащих, призванных в ряды Вооруженных сил в рамках весенней призывной кампании.
На плацу бригады материального обеспечения Центрального военного округа, дислоцированной в Кемеровской области, состоялось торжественное принятие Военной присяги молодым пополнением.
В соединении на занятиях личный состав получил навыки по строевой, физической, огневой, военно-медицинской подготовке. Кроме того, военнослужащие изучили общевоинские уставы и основы безопасности военной службы. К Военной присяге были приведены более 100 молодых военнослужащих, призванных в ряды Вооруженных сил в рамках весенней призывной кампании. Кроме того, на церемонии представители командования соединения рассказали молодому пополнению об истории и боевом пути бригады.
В мероприятии также приняли участие родственники военнослужащих, которые смогли познакомиться с условиями военной службы, быта и досуга личного состава.
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