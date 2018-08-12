Более 100 военнослужащих в Кемеровской области приняли военную присягу

К Военной присяге были приведены более 100 молодых военнослужащих, призванных в ряды Вооруженных сил в рамках весенней призывной кампании.

На плацу бригады материального обеспечения Центрального военного округа, дислоцированной в Кемеровской области , состоялось торжественное принятие Военной присяги молодым пополнением.

В соединении на занятиях личный состав получил навыки по строевой, физической, огневой, военно-медицинской подготовке. Кроме того, военнослужащие изучили общевоинские уставы и основы безопасности военной службы. К Военной присяге были приведены более 100 молодых военнослужащих, призванных в ряды Вооруженных сил в рамках весенней призывной кампании. Кроме того, на церемонии представители командования соединения рассказали молодому пополнению об истории и боевом пути бригады.

В мероприятии также приняли участие родственники военнослужащих, которые смогли познакомиться с условиями военной службы, быта и досуга личного состава.