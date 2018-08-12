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Испытание первой советской водородной бомбы в 1953 году — архивное видео
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Испытание первой советской водородной бомбы в 1953 году — архивное видео 

Sputnik Эстония 1 час назад
Фото: Sputnik Эстония
Испытание первой советской водородной бомбы состоялось на Семипалатинском полигоне 65 лет назад, 12 августа 1953 года.
Мощность бомбы достигла 400 килотонн — в 20 раз больше первых атомных бомб США и СССР.
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