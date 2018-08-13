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Военные вертолетчики потушили лесные пожары в Ленобласти
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Военные вертолетчики потушили лесные пожары в Ленобласти 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Экипажи военных вертолетов Ми-8 Западного военного округа ликвидировали очаги лесных пожаров, ранее обнаруженных летчиками армейской авиации в Кингисеппском и Лужском районах Ленинградской области. Для этого они совершили 380 сбросов воды, сообщили ТАСС в пресс-службе округа.
Ранее стало известно, что 9 августа военные локализовали более 15 га лесных пожаров в этих районах.
"Экипажи вертолетов Ми-8 Западного военного округа применили более 760 т воды при тушении природных пожаров в двух районах Ленинградской области. Летчики выполнили 20 вертолетовылетов и совершили 380 сбросов воды с использованием водосливных устройств ВСУ-5А. В результате очаги природных пожаров удалось полностью ликвидировать", — сказали в округе.
Возгорания обнаружили армейские летчики во время выполнения плановых полетов. Подъехать к очагам пожаров оказалось невозможно, так как они расположены в труднодоступных участках леса. Тогда с ближайших аэродромов были подняты вертолеты, находившиеся на круглосуточном дежурстве.
Как отметили в пресс-службе округа, действия подразделений авиации координирует региональный центр управления ЗВО в Санкт-Петербурге, где проводится круглосуточный мониторинг лесопожарной обстановки на территории регионов Центрального, Северо-Западного и Приволжского Федеральных округов.
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