Летчики авиаполка ЮВО отпраздновали день Военно-воздушных сил России под Волгоградом

Для гостей праздника был организован показ как авиационной техники, так и средств наземного обеспечения. На территории аэродрома работала полевая кухня, где все желающие смогли попробовать настоящую солдатскую кашу.

На аэродроме Мариновка Южного военного округа (ЮВО) Волгоградской области личный состав авиационной части провел праздничные мероприятия, посвященные дню Военно-воздушных сил России

Для гостей праздника был организован показ как авиационной техники, так и средств наземного обеспечения. На территории аэродрома работала полевая кухня, где все желающие смогли попробовать настоящую солдатскую кашу.

На торжественном построении личного состава части, лучшие летчики были поощрены командованием, им вручили ценные подарки и грамоты за добросовестное исполнение служебных обязанностей.

С 2015 года военнослужащие авиационной части из состава отдельной разведывательной авиационной эскадрильи, дислоцированной на территории Волгоградской области, несут боевого дежурства в объединенной системе противовоздушной обороны. В настоящее время в соединении идет интенсивная боевая подготовка.

С начала текущего года средний налет каждого летчика авиационной части из состава ЮВО вырос более чем на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.