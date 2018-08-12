Ещё
Летчики авиаполка ЮВО отпраздновали день Военно-воздушных сил России под Волгоградом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Летчики авиаполка ЮВО отпраздновали день Военно-воздушных сил России под Волгоградом 

ТК «Звезда» 48 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Для гостей праздника был организован показ как авиационной техники, так и средств наземного обеспечения. На территории аэродрома работала полевая кухня, где все желающие смогли попробовать настоящую солдатскую кашу.
На аэродроме Мариновка Южного военного округа (ЮВО) Волгоградской области личный состав авиационной части провел праздничные мероприятия, посвященные дню Военно-воздушных сил России.
Для гостей праздника был организован показ как авиационной техники, так и средств наземного обеспечения. На территории аэродрома работала полевая кухня, где все желающие смогли попробовать настоящую солдатскую кашу.
На торжественном построении личного состава части, лучшие летчики были поощрены командованием, им вручили ценные подарки и грамоты за добросовестное исполнение служебных обязанностей.
С 2015 года военнослужащие авиационной части из состава отдельной разведывательной авиационной эскадрильи, дислоцированной на территории Волгоградской области, несут боевого дежурства в объединенной системе противовоздушной обороны. В настоящее время в соединении идет интенсивная боевая подготовка.
С начала текущего года средний налет каждого летчика авиационной части из состава ЮВО вырос более чем на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
ТК «Звезда»: последние новости
12 августа исполняется 106 лет Военно-воздушным силам В Курске стартовали тренировки военного парада, посвященного 75-й годовщине Победы Советских войск в Курской битве На аэродроме авиабазы Кант в Киргизии отметили День ВКС России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван наказчик убийства Влада Листьева240
Подробности о состоянии здоровья Димы Билана37
«Готовьтесь к сражению!»: ВМС США готовятся воевать с РФ719
«Это нетерпимо»: в Крыму ответили на демарш Вайкуле89
Меркель признала провал ЕС172
Видео
00:47
Порошенко трижды опозорился с гимном Украины
В мире Украина
01:00
«Лайму будут травить»: Вайкуле пересчитают гонорар
Шоу-бизнес Статьи
03:54
«Схватившим триколор» украинцам придумали наказание
Украина В мире
01:18
Минобороны показало мощь ВКС России на видео
Оружие Армия
01:08
Назван наказчик убийства Влада Листьева
Общество
00:58
«Это нетерпимо»: в Крыму ответили на демарш Вайкуле
Общество Другое
00:43
Меркель признала провал ЕС
В мире
00:46
Украинские депутаты подрались из-за гей-парада
Украина В мире
00:15
Подробности о состоянии здоровья Димы Билана
Шоу-бизнес
00:58
«Украинский флаг никогда не поднимается в Крыму»
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение