На Северном флоте почтили память экипажа АПРК «Курск»

Основные памятные мероприятия состоялись на мемориальном комплексе погибшим в океане морякам, установленном в посёлке Видяево, и возле фрагмента ограждения рубки АПРК «Курск» у храма Спаса-на-Водах в Мурманске

Сегодня на кораблях и подводных лодках, а также в береговых частях Северного флота в 11 часов 28 минут были приспущены флаги в память о погибшем 18 лет назад в Баренцевом море экипаже атомного подводного ракетного крейсера «Курск».

Основные памятные мероприятия с участием командования Северного флота, подводных сил флота и руководства Мурманской области состоялись на мемориальном комплексе погибшим в океане морякам, установленном в посёлке Видяево, и возле фрагмента ограждения рубки АПРК «Курск» у храма Спаса-на-Водах в Мурманске. К подножию памятников были возложены венки и цветы. Также по морской традиции цветы и венки были спущены на воду с причала, от которого экипаж «Курска» ушел в свой последний поход.

Как отметил начальник штаба Северного флота контр-адмирал Владимир Гришечкин в ходе памятных мероприятий в поселке Видяево, «из катастрофы с атомной подводной лодкой „Курск“ были сделаны правильные выводы, которые позволили предпринять все усилия, чтобы не допустить подобного впредь».

В часовнях и храмах, расположенных в Мурманске и в гарнизонах Северного флота раним утром прошли поминальные службы в память о погибших моряках на АПРК «Курск».