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На Северном флоте почтили память экипажа АПРК «Курск»
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На Северном флоте почтили память экипажа АПРК «Курск» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Основные памятные мероприятия состоялись на мемориальном комплексе погибшим в океане морякам, установленном в посёлке Видяево, и возле фрагмента ограждения рубки АПРК «Курск» у храма Спаса-на-Водах в Мурманске.
Сегодня на кораблях и подводных лодках, а также в береговых частях Северного флота в 11 часов 28 минут были приспущены флаги в память о погибшем 18 лет назад в Баренцевом море экипаже атомного подводного ракетного крейсера «Курск».
Основные памятные мероприятия с участием командования Северного флота, подводных сил флота и руководства Мурманской области состоялись на мемориальном комплексе погибшим в океане морякам, установленном в посёлке Видяево, и возле фрагмента ограждения рубки АПРК «Курск» у храма Спаса-на-Водах в Мурманске. К подножию памятников были возложены венки и цветы. Также по морской традиции цветы и венки были спущены на воду с причала, от которого экипаж «Курска» ушел в свой последний поход.
Как отметил начальник штаба Северного флота контр-адмирал Владимир Гришечкин в ходе памятных мероприятий в поселке Видяево, «из катастрофы с атомной подводной лодкой „Курск“ были сделаны правильные выводы, которые позволили предпринять все усилия, чтобы не допустить подобного впредь».
Траурные митинги состоялись в Мурманске, Североморске и Полярном, в гарнизонах базирования атомных подводных лодок Северного флота: Видяево, Гаджиево, Заозерске (Мурманская область) и Северодвинске (Архангельская область).
В часовнях и храмах, расположенных в Мурманске и в гарнизонах Северного флота раним утром прошли поминальные службы в память о погибших моряках на АПРК «Курск».
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