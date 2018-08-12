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Минобороны показало мощь ВКС России на видео
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Минобороны показало мощь ВКС России на видео 

Российская Газета 26 минут назад
Фото: Российская Газета
Пользователи интернета могут увидеть в хорошем качестве, как экипажи Су-34 осуществляют воздушное патрулирование в небе над Сирией. Показан также массовый взлет новейших вертолетов «Терминатор» и «Ночной охотник». Эпичное видео отстрела тепловых ловушек транспортным самолетом Ил-76.
"Государство делает для Воздушно-космических сил и, в частности, для Военно-воздушных сил очень многое. Мы получаем новую авиационную технику, высокоточные авиационные средства поражения, которые позволяют нам успешно выполнять все поставленные государством задачи, в том числе, по борьбе с терроризмом" — отметил командующий ВВС, заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Юдин.
Он также отметил, что сейчас в соединения поступают новейшие и модернизированные образцы авиационной техники. Речь идет о многофункциональных самолетах Су-35С, Су-30СМ и Су-34. На опытно-боевое дежурство с гиперзвуковым комплексом «Кинжал» заступили истребители-перехватчики МиГ-31БМ. Вертолетный парк ВКС России пополняют вертолеты Ми-28Н и Ка-52, Ми-35М. Штурмовая авиация представлена модернизированными Су-25СМ3 и учебно-боевыми самолетами Як-130. Нет равных в мире по грузоподъемности военно-транспортному самолету Ил-76МД-90А.
Активно ведется разработка новых типов авиационной техники. К примеру, в Ростове-на-Дону изготовили для российской армии новый вариант самого тяжелого вертолета в мире Ми-26Т2В. От базовой модели Ми-26 новый вертолет отличается современным интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования, так называемым БРЭО. Он позволяет в автоматическом режиме выполнять полет по маршруту в любое время суток, а также выход в заранее заданную точку, осуществлять заход на посадку, и производить предпосадочное маневрирование. В том числе возврат на основной или запасной аэродром.
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