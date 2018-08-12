День ВВС: Минобороны рассказало о подвигах советских летчиков

Министерство обороны России опубликовало архивные документы, связанные с историей военной авиации страны и подвигах военных летчиков на фронтах Великой Отечественной войны. Публикация приурочена ко Дню Военно-воздушных сил страны, который отмечается 12 августа. Материалы размещены на официальном сайте ведомства.

Один из первых архивных документов — копия приказа Госкомитета обороны СССР, который был написан от руки под диктовку председателя ГКО Иосифа Сталина ночью 9 августа 1941 года. Бумага обязывала осуществить бомбовый налет на столицу гитлеровского рейха.

Отдельное место заняла участница советско-финской войны летчица Екатерина Зеленко. Она совершила воздушный таран и посмертно получила звание Героя Советского Союза за «беспримерный героизм и волю к победе». За полгода она совершила более 40 успешных боевых вылетов. Группа бомбардировщиков под ее командованием в один из дней уничтожила до 45 танков и 20 бронемашин вражеской пехоты.

Также минобороны РФ убрало гриф секретности с некоторых приказов, поручений, учетных карточек и боевых листков. Общественности стали доступны подробности подвигов пилотов-штурмовиков — кавалеров орденов и Героев СССР, имена которых до этого не предавались огласке.

Ценители советской боевой техники времен ВОВ получили возможность изучить аналитические материалы по прочности самолетов, моторов, специального оборудования и авиационного вооружения. Они были составлены на основе опыта боевых действий. Лучшим самолетом назван По-2. Также представлена информация о самолетах Ил-2, Як-1, Як-7, Як-3, Ла-5, Ла-7, показаны их типичные поломки и боевые повреждения с фотоиллюстрациями и указанием времени, которое потребовалось на их ремонт. 12 августа ВВС России отмечают 106-ю годовщину со дня создания.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ