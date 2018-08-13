Ещё
Уральские летчики впервые получат ударные вертолеты Ми-24 «Крокодил»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уральские летчики впервые получат ударные вертолеты Ми-24 «Крокодил» 

Российская Газета 54 минуты назад
Фото: Российская Газета
Военные летчики в Свердловской области впервые получат на вооружение ударные вертолеты Ми-24 «Крокодил».
"Авиационная база, дислоцированная на Среднем Урале, к первому декабря этого года будет переформирована в бригаду армейской авиации. На вооружение летчиков поступят ударные Ми-24: планируется, что сформируют эскадрилью", — передает пресс-служба Центрального военного округа.
Ми-24 многозадачный: он предназначен для транспортировки подразделений сухопутных войск и огневой поддержки, также может забрасывать в тыл врага десантников, эвакуировать раненых с поля боя, вести воздушный бой.
Сейчас авиабаза, которая находится в Каменске-Уральском (в 96 километрах к юго-востоку от Екатеринбурга), укомплектована Ми-8 МТВ-5. Кроме того, с 2017 года на вооружение летчиков в Свердловской и Челябинской областях поступило 28 модернизированных вертолетов Ми-8 МТВ 5-1: винтокрылые машины встречают экипажи кораблей «Союз», когда те возвращаются с орбиты.
Перемены ожидают и базу армейской авиации в Новосибирской области: до конца года она будет переформирована в отдельный вертолетный полк.
Кстати
На вооружение российской авиационной базы Кант, которая дислоцируется в пригороде Бишкека, до конца 2018 года поступят модернизированные штурмовики Су-25СМ. сейчас в активе здешних летчиков — штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8МТВ.
Российская Газета: последние новости
В Волжском железнодорожники навели наплавной мост для бронепоезда На Северном флоте ликвидировали "ЧС" при перевозке опасных грузов Эстонские военные не нашли выпущенную испанским истребителем ракету
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заявление Вайкуле о Крыме повергло Россию в шок182
На Украине признали нелепость лозунга «Слава Украине»
Cын-фрик Яковлевой сделал страшное признание106
Озвучены детали раздела Каспийского моря37
Хачатурян оставил семье долги12
Видео
00:45
Заявление Вайкуле о Крыме повергло Россию в шок
Шоу-бизнес
00:47
Порошенко трижды опозорился с гимном Украины
В мире Украина
01:19
Украина закрывает Крым для граждан
Украина В мире
01:08
Политковский прокомментировал новую версию убийства Листьева
Общество
03:55
Хачатурян оставил семье долги
Происшествия
01:29
На Украине признали нелепость лозунга «Слава Украине»
Украина В мире
00:58
Пригожин резко ответил Вайкуле про Крым
Шоу-бизнес
01:41
Володин намекнул на исчезновение пенсий
Личный счет
06:52
Королева без трона: как США захватили Гавайи
В мире Статьи
01:12
Ил-76 срочно вылетел из Москвы в Крым
Происшествия Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение