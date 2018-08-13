Уральские летчики впервые получат ударные вертолеты Ми-24 «Крокодил» 

Военные летчики в Свердловской области впервые получат на вооружение ударные вертолеты Ми-24 «Крокодил».
"Авиационная база, дислоцированная на Среднем Урале, к первому декабря этого года будет переформирована в бригаду армейской авиации. На вооружение летчиков поступят ударные Ми-24: планируется, что сформируют эскадрилью", — передает пресс-служба Центрального военного округа.
Ми-24 многозадачный: он предназначен для транспортировки подразделений сухопутных войск и огневой поддержки, также может забрасывать в тыл врага десантников, эвакуировать раненых с поля боя, вести воздушный бой.
Сейчас авиабаза, которая находится в Каменске-Уральском (в 96 километрах к юго-востоку от Екатеринбурга), укомплектована Ми-8 МТВ-5. Кроме того, с 2017 года на вооружение летчиков в Свердловской и Челябинской областях поступило 28 модернизированных вертолетов Ми-8 МТВ 5-1: винтокрылые машины встречают экипажи кораблей «Союз», когда те возвращаются с орбиты.
Перемены ожидают и базу армейской авиации в Новосибирской области: до конца года она будет переформирована в отдельный вертолетный полк.
Кстати
На вооружение российской авиационной базы Кант, которая дислоцируется в пригороде Бишкека, до конца 2018 года поступят модернизированные штурмовики Су-25СМ. сейчас в активе здешних летчиков — штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8МТВ.