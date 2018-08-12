Ещё
На авиабазе в Свердловской области появится эскадрилья «Крокодилов»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Подробности о состоянии здоровья Димы Билана
Подробности о состоянии здоровья Димы Билана

На авиабазе в Свердловской области появится эскадрилья «Крокодилов» 

РИА Новости 29 минут назад
Фото: РИА Новости
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 авг — РИА Новости. Военные летчики авиационной базы армейской авиации в Свердловской области после переформирования в бригаду получат ударные вертолеты Ми-24 «Крокодил», сообщает в воскресенье Центральный военный округ (ЦВО).
Переформирование авиационной базы в бригаду армейской авиации, по данным ЦВО, пройдет к 1 декабря 2018 года. На вооружение военных летчиков впервые поступят ударные вертолеты Ми-24 «Крокодил». «Планируется, что будет создана эскадрилья данной авиатехники. На данный момент авиабаза в Каменске-Уральском оснащена вертолетом Ми-8 МТВ-5», — говорится в сообщении.
Отмечается, что до конца года в отдельный вертолетный полк будет переформирована и авиационная база армейской авиации, дислоцированная в Новосибирской области.
В общей сложности с 2017 года на вооружение летчиков ЦВО в Свердловской и Челябинской областях поступило 28 модернизированных вертолетов Ми-8 МТВ 5-1, которые принимают участие в спасательных операциях по встрече экипажей кораблей «Союз» из космоса, добавили в пресс-службе.
Последние новости
Ротшильд обеспокоен: мировому порядку грозит опасность НАСА в ответ на угрозу прекращения поставок РД-180 сослалось на контракт В Германии оценили влияние продуктового эмбарго России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Готовьтесь к сражению!»: ВМС США готовятся воевать с РФ381
Подробности о состоянии здоровья Димы Билана17
В Латвии заявили о «катастрофе» из-за плохих отношений с РФ348
Шойгу выступил с обличением Запада149
Смерть перечеркнула планы Степаненко107
Видео
00:46
Украинские депутаты подрались из-за гей-парада
Украина В мире
00:58
«Украинский флаг никогда не поднимается в Крыму»
Политика Статьи
00:47
«Новое мощное оружие» Украины высмеяли
Оружие Армия
00:55
«Пусть попробуют»: в Москве пригрозили Киеву
Политика В мире
05:07
В Германии сделали выводы после «удара» США по России
Политика В мире
01:10
Громкий развод привел к «Петросян-буму»
Шоу-бизнес
03:29
Убивших отца сестер Хачатурян поймали на лжи
Происшествия
00:28
«США нас не уважают»: Эрдоган найдет других союзников
В мире Статьи
00:05
Сгоревший в Карелии храм могли поджечь
Пожары Происшествия
03:14
«Забыл плавки»: Порошенко стал предметом насмешек
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение