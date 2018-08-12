На авиабазе в Свердловской области появится эскадрилья «Крокодилов»

Переформирование авиационной базы в бригаду армейской авиации, по данным ЦВО, пройдет к 1 декабря 2018 года. На вооружение военных летчиков впервые поступят ударные вертолеты Ми-24 «Крокодил». «Планируется, что будет создана эскадрилья данной авиатехники. На данный момент авиабаза в Каменске-Уральском оснащена вертолетом Ми-8 МТВ-5», — говорится в сообщении.

Отмечается, что до конца года в отдельный вертолетный полк будет переформирована и авиационная база армейской авиации, дислоцированная в Новосибирской области

В общей сложности с 2017 года на вооружение летчиков ЦВО в Свердловской и Челябинской областях поступило 28 модернизированных вертолетов Ми-8 МТВ 5-1, которые принимают участие в спасательных операциях по встрече экипажей кораблей «Союз» из космоса, добавили в пресс-службе.