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Ученые создали «робота-пастуха» для защиты самолетов от птиц
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Ученые создали «робота-пастуха» для защиты самолетов от птиц 

Новая Кубань 37 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 12 августа — Новая Кубань. Полностью автономный дрон совершает полеты по строго заданной траектории. Он способен отгонять целые стаи птиц от воздушных коридоров. Аппарат был спроектирован в Корейском институте передовых технологий (KAIST) совместно с работниками Имперского колледжа Лондона и уже прошел успешные испытания в одном из самых крупных южнокорейских городов — Тэджоне.
Стоит отметить, что только в Британии происходит примерно 1,5 тысячи ежегодных столкновений самолетов с птицами. Они попадают в двигатель и разбивают стекла кабин пилотов.
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