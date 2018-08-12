Ученые создали «робота-пастуха» для защиты самолетов от птиц

Краснодар . 12 августа — Новая Кубань. Полностью автономный дрон совершает полеты по строго заданной траектории. Он способен отгонять целые стаи птиц от воздушных коридоров. Аппарат был спроектирован в Корейском институте передовых технологий (KAIST) совместно с работниками Имперского колледжа Лондона и уже прошел успешные испытания в одном из самых крупных южнокорейских городов — Тэджоне.

Стоит отметить, что только в Британии происходит примерно 1,5 тысячи ежегодных столкновений самолетов с птицами. Они попадают в двигатель и разбивают стекла кабин пилотов.