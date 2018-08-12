Минобороны опубликовало видеопоздравление ко Дню ВВС

Минобороны РФ опубликовало видеопоздравление ко Дню Военно-воздушных Сил

В коротком динамичном видеоролике собраны самые эффектные моменты из жизни военных летчиков. Сегодня ВВС России празднуют 106 лет со дня основания.

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видеопоздравление в честь Дня Военно-воздушных сил РФ. Он отмечается 12 августа.

В коротком динамичном видеоролике собраны самые эффектные моменты из жизни военных летчиков — кадры боевой работы истребителей, бомбардировщиков и вертолетов, десантирование бронемашин, выступление групп высшего пилотажа и многое другое.

В честь праздника Министерство обороны России также подготовило мультимедийный проект с подборкой архивных материалов, со многих из которых сняли гриф секретности. Они посвящены работе советских летчиков в годы Великой Отечественной войны. В числе прочего, там можно найти рукописный приказ Иосифа Сталина о бомбардировке Берлина.