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Минобороны опубликовало видеопоздравление ко Дню ВВС
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Минобороны РФ опубликовало видеопоздравление ко Дню Военно-воздушных Сил 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В коротком динамичном видеоролике собраны самые эффектные моменты из жизни военных летчиков. Сегодня ВВС России празднуют 106 лет со дня основания.
Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видеопоздравление в честь Дня Военно-воздушных сил РФ. Он отмечается 12 августа.
В коротком динамичном видеоролике собраны самые эффектные моменты из жизни военных летчиков — кадры боевой работы истребителей, бомбардировщиков и вертолетов, десантирование бронемашин, выступление групп высшего пилотажа и многое другое.
В честь праздника Министерство обороны России также подготовило мультимедийный проект с подборкой архивных материалов, со многих из которых сняли гриф секретности. Они посвящены работе советских летчиков в годы Великой Отечественной войны. В числе прочего, там можно найти рукописный приказ Иосифа Сталина о бомбардировке Берлина.
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