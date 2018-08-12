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Военно-воздушные силы России отмечают 106 лет со дня создания
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Военно-воздушные силы России отмечают 106 лет со дня создания 

ТАСС 11 минут назад
МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Военные летчики отмечают в воскресенье, 12 августа, профессиональный праздник — 106-летие со дня создания Военно-воздушных сил России. Как рассказал командующий Военно-воздушными силами, замглавкома ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин, Россия вкладывает в развитие ВВС большие ресурсы, что позволяет этому передовому виду Вооруженных сил выполнять любые задачи, поставленные Родиной.
"Государство делает для Воздушно-космических сил и, в частности, для Военно-воздушных сил очень многое. Мы получаем новую авиационную технику, высокоточные авиационные средства поражения, которые позволяют нам успешно выполнять все поставленные государством задачи, в том числе — по борьбе с терроризмом", — сказал он.
Новые горизонты
Юдин отметил, что новая авиатехника планово поступает в войска, а обучение летчиков идет опережающими темпами. Он напомнил, что каждый год ВВС как составная часть Воздушно-космических сил получают более сотни новых самолетов и вертолетов. В следующем году в войска серийно начнет поступать истребитель пятого поколения Су-57, который первыми получат специалисты Липецкого авиацентра.
Налет летчиков увеличивается с каждым годом, отметил Юдин. Растет оснащенность аэродромной сети и инженерно-технических служб, без которых каждый вылет был бы попросту невозможен.
Высший пилотаж
Особое место в Военно-воздушных силах России занимают пилотажные группы — единственные в своем роде, обладающие неповторимым стилем и мастерством. «Стрижи» выполняют пилотаж на легких истребителях МиГ-29, «Русские витязи» — на тяжелых Су-30СМ. Обе эти группы являются визитной карточной российских Воздушно-космических сил и базируются в подмосковной Кубинке.
Есть в нашей стране и две «неофициальные» авиагруппы: «Соколы России» на Су-30СМ и Су-35С, набранные из лучших асов Липецкого авиацентра, и единственная в России авиагруппа «Беркуты», выступающая на вертолетах Ми-28Н «Ночной охотник».
Российские летчики показывают высший пилотаж исключительно на строевой технике, которая не дорабатывалась по каким-то особым меркам. У «Стрижей» и «Витязей» самолеты лишь носят узнаваемую яркую раскраску.
История праздника
Военная авиация России была создана 12 августа 1912 года. В тот день приказом военного ведомства был введен в действие штат воздухоплавательной части Главного управления Генштаба.
Отечественные ВВС были задействованы во всех войнах и конфликтах, в которых участвовал Советский Союз и позднее Россия. Именно военные летчики стали первыми из тех, кто был удостоен звания Героя Советского Союза — высшей степени отличия СССР.
Решение о праздновании Дня ВВС было принято президентом РФ 29 августа 1997 года.
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