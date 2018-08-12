Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-воздушных сил 

Командованию, военнослужащим, гражданскому персоналу
и ветеранам Воздушно-космических сил Уважаемые товарищи!
От всей души поздравляю вас с Днем Военно-воздушных сил!
Навсегда в историю Отечества вписаны доблесть и мужество военных авиаторов, испытателей авиационной техники, ответственный труд талантливых ученых и конструкторов.
Родина гордится великими и подвигами легендарных покорителей неба Александра Ивановича Покрышкина, Ивана Никитовича Кожедуба, Виталия Ивановича Попкова и многих других. Сегодня их славу приумножает новое поколение военных летчиков. Личный состав Воздушно-космических сил успешно выполняет поставленные задачи, бдительно несет боевое дежурство, вносит весомый вклад в борьбу с международным терроризмом.
Благодарю за самоотверженную службу и добросовестный труд. Убежден, что вы и в дальнейшем будете достойно выполнять свой воинский долг по защите национальных интересов России.
Желаю крепкого здоровья, благополучия, чистого неба, новых успехов и побед во имя Родины!
МИНИСТР ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
генерал армии
С. Шойгу