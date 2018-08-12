Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-воздушных сил

Командованию, военнослужащим, гражданскому персоналу

и ветеранам Воздушно-космических сил Уважаемые товарищи!

От всей души поздравляю вас с Днем Военно-воздушных сил!

Навсегда в историю Отечества вписаны доблесть и мужество военных авиаторов, испытателей авиационной техники, ответственный труд талантливых ученых и конструкторов.

Благодарю за самоотверженную службу и добросовестный труд. Убежден, что вы и в дальнейшем будете достойно выполнять свой воинский долг по защите национальных интересов России

Желаю крепкого здоровья, благополучия, чистого неба, новых успехов и побед во имя Родины!

МИНИСТР ОБОРОНЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

генерал армии

С. Шойгу