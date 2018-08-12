Совершенный боец: каким будет истребитель шестого поколения

МОСКВА , 12 августа. / ТАСС /. Работа над боевым самолетом шестого поколения уже ведется в России . Пока его предшественник Су-57 готовится к поступлению в войска, облик нового самолета, его свойства и способности еще осмысляются конструкторами ведущих российских предприятий. О том, каким может стать истребитель шестого поколения, — в материале ТАСС, посвященном Дню Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Предвестник

О начале работ в России над боевым самолетом шестого поколения в марте 2016 года рассказал Дмитрий Рогозин , занимавший тогда пост вице-премьера. По его словам, "ОКБ Сухого" представило задельные работы «по созданию истребителя шестого поколения».

В свою очередь, Виктор Бондарев , на тот момент бывший главкомом ВКС РФ, говорил, что в стране ведутся работы над истребителем шестого поколения не только в пилотируемом, но и в беспилотном варианте. При этом самолет пятого поколения Су-57, впервые поднявшийся в воздух в 2010 году, по мнению Бондарева, может «перескочить» в следующее поколение за счет своего большого модернизационного потенциала.

"Это на самом деле прекрасный самолет, и он может быть не только пятого, но и шестого поколения. У него огромнейший модернизационный потенциал. Самое главное, что по своей незаметности он лучший среди существующих образцов. Он воплотил все лучшее, что есть в современной авиационной науке, не только российской, но и мировой", — говорил Бондарев, ныне возглавляющий комитет по обороне и безопасности Совета Федерации

Из-за этого различия между самолетами пятого и шестого поколения, по-видимому, еще долго не будут четко определены.

Российский истребитель пятого поколения Су-57 выполнен по технологии «стелс» с широким применением композиционных материалов, способен поддерживать сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, имеет новейшее бортовое радиоэлектронное оборудование, в том числе мощный бортовой компьютер (так называемый электронный второй пилот), разнесенную по корпусу радарную систему и ряд других новшеств, в частности, несет вооружение внутри фюзеляжа. Первая эскадрилья этих самолетов, как ожидается, поступит в войска в 2019 году.

Вооружен и опасен

Отдельные бортовые системы для самолета шестого поколения испытываются на истребителе Су-57 уже сейчас. Источник ТАСС в авиационной промышленности пояснял, что речь идет о «системах управления и навигации, системе оружия».

Подробнее о «начинке» самолета будущего рассказал советник первого заместителя гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Владимир Михеев . В частности, он сообщил, что уже создан экспериментальный образец радиофотонного радара, который передает, принимает и обрабатывает сигнал. Михеев отмечал, что «сейчас в рамках научно-исследовательской работы создается полноценный макет этой радио-оптической фотонной антенной решетки, который позволит отработать характеристики серийного образца».

Кроме того, по словам представителя КРЭТ, лазерная защита истребителя шестого поколения будет физически сжигать головки самонаведения ракет противника, атакующих самолет, а в состав его вооружения войдут электромагнитные пушки и управляемые электронные боеприпасы.

Истребители шестого поколения будут действовать в «стае». Один-два пилотируемых аппарата смогут управлять 20-30 беспилотниками, которые смогут нести любое оружие.

"Один беспилотник в стае будет нести СВЧ-оружие [сверхвысокочастотное], включая управляемые электронные боеприпасы, другой — средства радиоэлектронного подавления и поражения, третий — набор обычных средств поражения. Каждая конкретная задача решается разным вооружением", — сказал Михеев.

При этом облик нового самолета, его аэродинамическая компоновка остаются предметом многочисленных споров и догадок. Основой могут послужить как опередившие свое время советские проекты, например, МиГ-1.44, созданный по схеме «утка» с треугольным крылом, так и совершенно новые разработки, выполненные по схеме «летающее крыло».

Сила интеллекта

Депутат Госдумы Владимир Гутенев , рассуждая о свойствах истребителя шестого поколения, рассказывал журналистам, что эта машина будет обладать искусственным интеллектом.

"Одним из основных направлений будет все более серьезное внедрение искусственного интеллекта. Не отдельных его элементов, а комплексной системы боевого управления, чтобы самолеты поколения «6+» и «6++» могли функционировать в полностью автономном режиме, в режиме серьезной радиоэлектронной борьбы и, желательно, в беспилотном варианте", — сказал он.

Благодаря отсутствию систем жизнеобеспечения пилота уменьшится стоимость машины и ее технический объем. Следует ожидать кардинального прорыва в средствах радиоэлектронной борьбы, считает депутат. При этом технология «стелс» будет играть все меньшую роль из-за расширения диапазона сканирования воздушного пространства, что позволит обнаруживать малозаметные цели на большом удалении.

Уйдет на второй план и сверхманевренность. Непринципиальным будет наращивание крейсерской скорости, так как она будет незначительно превышать скорость звука. Но на форсажных режимах, по мнению эксперта, скорость приблизится к гиперзвуку, что позволит стремительно преодолевать рубежи обороны.

Новое «сердце»

И все же наиболее трудоемкая часть в создании любой крылатой машины — новый двигатель, создать который, по существу, стоит едва ли не больше, чем самолет целиком. Су-57 до недавних пор летал с так называемым двигателем первого этапа — турбореактивным двухконтурным двигателем АЛ-41Ф1С (изделие 117С), предназначенным для истребителя поколения «4++» Су-35С. Только 5 декабря 2017 года Су-57 впервые совершил полет с новой силовой установкой, которая условно обозначается как «двигатель второго этапа» или «изделие 30».

Что касается «сердца» самолета шестого поколения, то работа над новыми авиационными двигателями уже идет в России, однако опытно-конструкторские работы над таким двигателем могут начаться примерно через 10 лет. Такое мнение в интервью ТАСС высказывал генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени П. И. Баранова Михаил Гордин.

"Сейчас принято считать, что в серию выходят двигатели пятого поколения, а также ведется разработка двигателей шестого поколения. Опытно-конструкторские работы по шестому поколению начнутся, наверное, только лет через 10. По пятому они сейчас либо завершаются, либо уже завершены", — рассказал Гордин.

Говоря о двигателе шестого поколения, он отмечал, что пока есть только набор технологий, который необходим для его создания.

Превосходство

Пока проектанты и конструкторы определяют облик будущего военной истребительной авиации, летчики размышляют о том, сможет ли самолет-"робот" заменить человека в кабине истребителя.

"Пока же человеческий ум своей многовариантностью еще может затмить все и вся. Пилот может своевременно остановиться или, наоборот, усложнить ту или иную задачу. Машина только выполняет программу", — говорил в интервью ТАСС Виктор Бондарев.

В свою очередь, летчик-испытатель Анатолий Квочур, говоря о профессии летчика, отмечал, что «несовершенство человека дополняется его интеллектом и интуицией».