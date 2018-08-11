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Уровень подготовки экипажей РФ, участвующих в танковом биатлоне, возрос
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Уровень подготовки экипажей РФ, участвующих в танковом биатлоне, возрос 

ТК «Звезда» 45 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
По мнению спецпредставителя по военно-техническому сотрудничеству Уралвагонзавода, который производит танки Т-72, это связано с надежностью боевых машин и с тем, что в округах уделяется большое внимание организации боевой подготовки.
Уровень подготовки экипажей России, участвующих в конкурсе АрМИ-2018 «Танковый биатлон», возрос по сравнению с предыдущими годами, считает спецпредставитель по военно-техническому сотрудничеству корпорации «Уралвагонзавод» Алексей Маслов.
«Прекрасно организованная олимпиада танковых подразделений. В ней с каждым годом становится больше участников, по сравнению с прошлыми годами вырос уровень подготовки российских экипажей. Они показывают превосходные результаты, это связано с тем, что в округах уделено большое внимание организации боевой подготовки», — сказал он.
Как отметил Алексей Маслов, то, что почти все страны выступают на российских танках Т-72, подтверждает надежность этих машин.
«Уралвагонзавод производит эти машины, приятно что они оказались стойкими. Это еще раз говорит о том, что танки могу быть использованы не только на поле боя», — добавил Алексей Маслов.
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