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Шойгу объяснил, почему АрМИ может стать интересно НАТО
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Шойгу объяснил, почему АрМИ может стать интересно НАТО 

ТК «Звезда» 23 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
По мнению министра, АрМИ — это отличная возможность продемонстрировать владение техникой и, главное, саму технику.
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поделился мнением, что в конечном итоге страны НАТО могут принять участие в Армейских международных играх. Он рассказал, что заинтересованность в соревнованиях проявляли многие страны-участники альянса, однако по понятным причинам до реального участия так и не доходило.
«Подобного рода соревнования в нашей армии являются главным элементом боевой подготовки, учебы. И это вошло в практику нашей повседневной жизни, боевой подготовки и учебы. И изначально мы предлагали всем нашим коллегам, и, по понятным причинам, сначала многие были готовы, в том числе хотели принять участие наши коллеги из Италии, мы говорили об этом с нашими коллегами из Германии, Франции, с Соединенными Штатами.
На каком-то этапе даже обсуждался момент, теперь наверно уже с позапрошлым руководством Минобороны США, что можно было бы, чтобы не везти технику из Соединенных Штатов, задействовать технику, которая выводилась из Афганистана на тот момент», — поделился Шойгу.
Глава Минобороны объяснил, что по факту существует только два варианта, при которых реально проверить военную технику: это или война или полигоны АрМИ. Поэтому для НАТО это хорошая возможность для демонстрации и проверки военной техники, также как и для других стран.
«Все это обсуждалось, и я уверен, что к этому все вернется, потому что есть два места, где можно показать владение техникой и, самое главное, саму технику — насколько она совершенная, насколько она готова к современному бою. Это либо на войне, либо здесь на полигонах, но в условиях, максимально приближенных к реальным боевым условиям. Когда и боеприпас боевой, когда и рельеф местности приближен к реальным условиям, скорости и время, когда тебе надо мгновенно реагировать и ориентироваться, когда можно показать все и ходовые качества техники, ее надежность», — подчеркнул министр.
Он также отметил, что для российского Минобороны это выгодно не только в части привлечения новых участников, но и потому что соревнования будут усложняться и станут интереснее для наших военных.
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