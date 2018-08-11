Ещё
Шойгу сравнил соревнования АрМИ с «Формулой-1»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шойгу сравнил соревнования АрМИ с «Формулой-1» 

ТК «Звезда» 48 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Последние три года прирос по продажам российского оружия составляет 11 процентов, в том числе благодаря Армейским международным играм, отметил министр обороны.
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сравнил соревнования АрМИ с «Формулой-1». По словам главы Минобороны, на Игры приезжает большое количество представителей промышленности со всего мира, а сами участники имеют возможность опробовать свои боеприпасы в ходе соревнований.
«АрМИ всерьез занялись производители вооружения и военной техники, и сегодня многие соревнования напоминают «Формулу-1», даже там, где у нас соревновались просто тягачи, которые перевозят танки и тяжелые машины. Даже там было огромное количество производителей промышленности, я уже не говорю о конкурсах, где была сложная техника, такая как танки, самолеты, вертолеты.
Это добавляет не только интереса, но и сложности. Многие приезжают со своим топливом, везут свои боеприпасы. Естественно, тут не только их показывают, но и, в первую очередь, опробуют», — сказал Сергей Шойгу.
Как отметил министр, по некоторым данным, последние три года прирос по продажам российского оружия составляет 11 процентов. Шойгу не исключил, что этому способствуют и Армейские международные игры, и другие форумы, которые проводит Минобороны.
ТК «Звезда»: последние новости
На дне Черного моря обнаружен загадочный «корабль-призрак» Экипажи дальней авиации устроили сюрприз на закрытии «Авиадартса» Командующий ВДВ принял участие в торжественном открытии памятника Герою Российской Федерации генерал-лейтенанту В. Асапову
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Убийство средь бела дня потрясло спальный район Москвы74
Смерть перечеркнула планы Степаненко103
Озвучена неожиданная причина развода Петросяна28
Сербия отказалась от «антироссийской истерии»90
Матвиенко вынесла вердикт Крымскому мосту63
Видео
00:46
Украинские депутаты подрались из-за гей-парада
Украина В мире
00:58
«Украинский флаг никогда не поднимается в Крыму»
Политика Статьи
00:47
«Новое мощное оружие» Украины высмеяли
Оружие Армия
00:55
«Пусть попробуют»: в Москве пригрозили Киеву
Политика В мире
05:07
В Германии сделали выводы после «удара» США по России
Политика В мире
01:10
Громкий развод привел к «Петросян-буму»
Шоу-бизнес
03:29
Убивших отца сестер Хачатурян поймали на лжи
Происшествия
00:28
«США нас не уважают»: Эрдоган найдет других союзников
В мире Статьи
00:05
Сгоревший в Карелии храм могли поджечь
Пожары Происшествия
03:14
«Забыл плавки»: Порошенко стал предметом насмешек
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение