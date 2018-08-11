Шойгу сравнил соревнования АрМИ с «Формулой-1»

Последние три года прирос по продажам российского оружия составляет 11 процентов, в том числе благодаря Армейским международным играм, отметил министр обороны.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сравнил соревнования АрМИ с «Формулой-1». По словам главы Минобороны, на Игры приезжает большое количество представителей промышленности со всего мира, а сами участники имеют возможность опробовать свои боеприпасы в ходе соревнований.

«АрМИ всерьез занялись производители вооружения и военной техники, и сегодня многие соревнования напоминают «Формулу-1», даже там, где у нас соревновались просто тягачи, которые перевозят танки и тяжелые машины. Даже там было огромное количество производителей промышленности, я уже не говорю о конкурсах, где была сложная техника, такая как танки, самолеты, вертолеты.

Это добавляет не только интереса, но и сложности. Многие приезжают со своим топливом, везут свои боеприпасы. Естественно, тут не только их показывают, но и, в первую очередь, опробуют», — сказал Сергей Шойгу.