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Глава минобороны Армении поблагодарил министра обороны РФ за создание Армейских игр
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Глава минобороны Армении поблагодарил министра обороны РФ за создание Армейских игр 

ТАСС 31 минуту назад
КУБИНКА /Московская область/, 11 августа. /ТАСС/. Министр обороны Армении Давид Тоноян поблагодарил главу Минобороны РФ Сергея Шойгу за идею создания Армейских международных игр. Об этом Тоноян заявил в ходе двусторонней встречи с главой российского военного ведомства на нынешних Играх.
"Мы благодарны за приглашение посетить завершающую фазу [Армейских игр]. Большое спасибо за эту возможность — вообще, за идею создания Армейских игр. Отличие Армейских игр этого года в том, что [их] географический охват такой большой, и Армении удалось принимать один из конкурсов", — сказал он.
В Армении в этом году проходил конкурс «Воин Содружества», в котором победила команда из Казахстана, напомнил Тоноян. «Это очень важные игры. Это, наверное, наилучшее на международном уровне боевой подготовки, и я считаю, что мы будем продолжать и постараемся принимать более сложные конкурсы», — сказал он.
В свою очередь, Шойгу поблагодарил своего коллегу за достойную организацию конкурса на территории Армении и напомнил, что в ходе встречи им предстоит многое обсудить.
"У нас есть много вопросов, которые нам следует обсудить — и по военному, и по военно-техническому сотрудничеству, и в плане проведения совместных мероприятий, и в рамках ОДКБ. Я думаю, что у нас сегодня для этого сегодня есть прекрасная возможность", — подчеркнул он.
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