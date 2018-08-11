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Эстонские военные не нашли выпущенную испанским истребителем ракету
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Эстонские военные не нашли выпущенную испанским истребителем ракету 

Российская Газета 18 минут назад
Эстонские военные не смогли обнаружить ракету, случайно выпущенную истребителем ВВС Испании, сообщила пресс-служба сил обороны.
"До сих пор фрагменты ракеты не обнаружены", — констатировали военные. По данным представителей главного штаба, спасатели потушили пожар торфяника в природном парке Йыгеваского уезда. Однако в поисках снаряда продвинуться на удалось.
Ранее сообщалось, что после тушения пожара эксперты приступят к поискам вещественных доказательств и установлению точного места приземления ракеты.
Напомним, истребитель ВВС Испании Eurofighter Typhoon 2000 во вторник по ошибке запустил боевую ракету класса «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM, которая пролетела восемьдесят километров и упала в болотистом лесном массиве.
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