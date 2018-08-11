Может ли подводный флот США уничтожить Россию

Не так давно американский президент Дональд Трамп заявил, что подводный флот США может уничтожить Россию . Действительно ли субмарины под звездно-полосатым флагом настолько грозное оружие или глава Белого дома блефует?

Равных нет На данный момент военно-морской флот США — лидер как по количеству, так и по боевым возможностям подводных лодок и располагает 74 субмаринами 4-х классов. Три класса многоцелевых подлодок — «Вирджиния», «Сивулф» и «Лос-Анжелес» — отвечают за обнаружение и уничтожение вражеских судов, а также поддержку операций морского десанта. Подлодки класса «Огайо» относятся к оружию стратегического сдерживания и предназначены для нанесения ракетных ударов по важнейшим военно-промышленным объектам противника. Главной ударной силой подводного флота США являются 15 лодок класса «Вирджиния» — более продвинутая и экономичная альтернатива «Сивулф». Они выполняют те же оперативные задачи что и лодки класса «Лос-Анжелес», однако имеют дополнительные преимущества, к примеру, способность эффективно работать в прибрежных водах, что используется для сбора разведданных и проведения спецопераций. Важно отметить, что все американские подлодки имеют атомные двигатели, что заметно повышает их автономность (у российского ВМФ почти половина субмарин — дизель-электрические). Сегодня американские субмарины способны самостоятельно производить пресную воду и кислород, а запасов еды им обычно хватает на 90-100 дней плавания. Комментируя спуск на воду подлодки «Гавайи» (класса «Вирджиния»), министр ВМС США Дональд Винтер отметил, что «дальность плавания, маневренность и смертоносность вкупе с высокопрофессиональным и боеготовым экипажем делает эту подлодку самой сильной на подводном театре военных действий».

Вне конкуренции

Примерно треть американских подводных лодок постоянно находится в море: либо ведут патрулирование, либо проводят учение. В случае необходимости все они могут приступить к выполнению боевой задачи в любой части мирового океана, что безусловно является преимуществом на фоне конкурентов. Западные военные аналитики считают, что в отличие от американских подлодок большая часть из находящихся на плаву российских субмарин будет дислоцироваться ближе к родным берегам. Американские подлодки обладают более высоким ядерным потенциалом, чем российские: 24 межконтинентальные ракеты «Трайдент» установленные на «Огайо» против 16 МБР «Булава» на «Бореях». Кроме того, дальность полета «Трайдент» на пару тысяч километров дальше, чем у «Булавы», при этом мощность американской ракеты примерно в 1,7 раз выше российской. Впрочем, как заметил заместитель директора Центра международной безопасности при Атлантическом совете Магнус Норденман, в последнее время подводный флот США и НАТО не фокусировался на противолодочных операциях, что заметно ухудшило навыки в этой области. Но если преимущество американских субмарин перед российскими не столь критично, то китайский подводный флот конкурировать с американским пока еще не может. Эксперты уверены, если американское командование задействует подводные суда, к примеру, в спорной акватории Южно-китайского моря, то перевес США здесь будет более чем очевиден. Главный научный сотрудник японского Института международных отношений Тетсуо Котани отмечает, что американская подводная лодка с управляемыми ракетами может ускользнуть от китайских гидролокаторов и спокойно приблизиться к берегам Поднебесной. Достаточно будет одного 170-метрового «Мичигана», несущего 154 крылатые ракеты, чтобы уничтожить взлетно-посадочные полосы ближайших китайских аэродромов.

Идеальное оружие