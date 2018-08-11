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Источник: «Прогресс МС-10» полетит к МКС на ракете для запуска космонавтов
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Источник: «Прогресс МС-10» полетит к МКС на ракете для запуска космонавтов 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: © РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Российский грузовой корабль «Прогресс МС-10» в октябре впервые в истории запустят к Международной космической станции с космодрома Байконур на ракете-носителе «Союз-ФГ», предназначенной для запуска космонавтов, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
На сегодняшний день «Союз-ФГ» стартовала 64 раза, из них только в трех первых испытательных пусках ракета использовалась для запуска грузовых кораблей. Еще несколько раз она применялась для отправки в космос коммерческих спутников, но большая часть запусков проводилась с пилотируемыми кораблями.
"Запуск грузового корабля планируется на 3.53 мск 31 октября", — рассказал собеседник.
Он уточнил, что запуск будет проведен на ракете «Союз-ФГ» в связи с тем, что в свое время таких ракет было изготовлено большое количество, а запуски пилотируемых кораблей постепенно переводятся с этих носителей на новые ракеты «Союз-2». С прошлого года все грузовые корабли уже запускаются этим типом носителей.
Последняя ракета «Союз-ФГ» должна быть произведена в середине 2019 года, рассказал собеседник.
По его словам, ракета для предстоящего октябрьского пуска в ближайшее время будет отправлена с завода-изготовителя в Самаре на космодром Байконур.
"В выходные железнодорожный состав с двумя ракетами планируется отправить на космодром Байконур. Ракеты предназначены для запусков по пилотируемой программе. Одна из ракет будет использована для выведения на орбиту транспортного грузового корабля «Прогресс МC-10», пуск которого намечен на 31 октября 2018 года. Вторая ракета должна вывести в космос пилотируемый корабль «Союз МС-11» с очередным экипажем международной космической станции. Этот пуск запланирован на 20 декабря 2018 года", — рассказал собеседник.
Перед этим 11 октября состоится запуск пилотируемого корабля «Союз МС-10».
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