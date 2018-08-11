В Подмосковье установили памятник Валерию Асапову

От имени Военного совета, ветеранов и всего личного состава войск Сердюков выразил соболезнования семье и близким Асапова. Он отметил, что это был профессионал своего дела.

«Память о талантливом человеке и военном руководителе в войсках будет жить вечно», — сказал Сердюков.

Напомним, Асапов геройски погиб в сентябре 2017 года при выполнении служебного долга в Сирии

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