В Подмосковье установили памятник Валерию Асапову 

В подмосковных Мытищах состоялось торжественное открытие памятника Герою России генерал-лейтенанту Валерию Асапову.
Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ, в торжественном мероприятии на Федеральном военном мемориальном кладбище приняли участие командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков, сослуживцы Асапова, родные и близкие.
От имени Военного совета, ветеранов и всего личного состава войск Сердюков выразил соболезнования семье и близким Асапова. Он отметил, что это был профессионал своего дела.
«Память о талантливом человеке и военном руководителе в войсках будет жить вечно», — сказал Сердюков.
Напомним, Асапов геройски погиб в сентябре 2017 года при выполнении служебного долга в Сирии.
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