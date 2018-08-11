Липецкий авиацентр завершил подготовку к обучению летчиков для Су-57

МОСКВА , 11 августа. / ТАСС /. Преподаватели и инженеры Липецкого авиацентра прошли переобучение для работы с истребителем пятого поколения Су-57 и готовы обучать молодых летчиков на этот тип техники. Об этом журналистам сообщил в субботу в канун Дня Военно-воздушных сил России начальник центра генерал-лейтенант Юрий Сушков.

"Самолет Су-57 мы ждем после Ахтубинска . К нему особое отношение и внимание. Мы переучили преподавателей, инженеров, дали возможность переучиться некоторым летчикам, мы уже сегодня его освоили и готовы обучать других", — сказал он.

Самолет Су-57, по словам генерала, качественно отличается от Су-30СМ и Су-35С. В его конструкции много новинок, технических особенностей, новых систем вооружения, включая внутрифюзеляжное оружие.

Сушков подчеркнул, что в войсках ведется «очень ответственная работа на упреждение» — специалисты строевых авиачастей России будут полностью готовы получать новейшую крылатую машину.

"Липецкий авиацентр вооружен самыми современным самолетами, сегодня мы можем готовить на все типы и модификации воздушных судов, поступающих на вооружение", — подчеркнул он.

Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Первый его прототип поднялся в воздух 29 января 2010 года.