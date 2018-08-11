На аэродроме авиабазы Кант в Киргизии отметили День ВКС России

В ходе праздничной программы личный состав был построен на плацу для проведения церемонии поздравления и награждения наиболее отличившихся военнослужащих.

Киргизии на территории аэродрома авиабазы Кант прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню Воздушно-космических сил Российской Федерации

Для почетных гостей и зрителей на специализированных площадках были выставлены образцы штурмовиков Су-25, вертолетов Ми-8МТВ, стоящих на вооружении авиабазы, а также специальной техники, необходимой для подготовки и обеспечения полетов.

В ходе праздничной программы личный состав был построен на плацу для проведения церемонии поздравления и награждения наиболее отличившихся военнослужащих.

С приветственным и поздравительным адресом выступили представители военных и силовых структур Генерального штаба Вооруженных сил Киргизской Республики. В частности, с поздравлением выступили представители руководства Государственной пограничной службы КР, Национальной гвардии. Также летчиков с их профессиональным праздником поздравили представители руководства Россотрудничества в Киргизии, Совета ветеранов и военный атташе при Посольстве Российской Федерации в Киргизской Республике.

Объединенная российская авиационная база ОДКБ Кант является частью коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении авиабазы состоят штурмовики Су-25 и транспортно-боевые вертолеты Ми-8.