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На аэродроме авиабазы Кант в Киргизии отметили День ВКС России
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На аэродроме авиабазы Кант в Киргизии отметили День ВКС России 

ТК «Звезда» 19 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе праздничной программы личный состав был построен на плацу для проведения церемонии поздравления и награждения наиболее отличившихся военнослужащих.
В Киргизии на территории аэродрома авиабазы Кант прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню Воздушно-космических сил Российской Федерации.
Для почетных гостей и зрителей на специализированных площадках были выставлены образцы штурмовиков Су-25, вертолетов Ми-8МТВ, стоящих на вооружении авиабазы, а также специальной техники, необходимой для подготовки и обеспечения полетов.
В ходе праздничной программы личный состав был построен на плацу для проведения церемонии поздравления и награждения наиболее отличившихся военнослужащих.
С приветственным и поздравительным адресом выступили представители военных и силовых структур Генерального штаба Вооруженных сил Киргизской Республики. В частности, с поздравлением выступили представители руководства Государственной пограничной службы КР, Национальной гвардии. Также летчиков с их профессиональным праздником поздравили представители руководства Россотрудничества в Киргизии, Совета ветеранов и военный атташе при Посольстве Российской Федерации в Киргизской Республике.
Объединенная российская авиационная база ОДКБ Кант является частью коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении авиабазы состоят штурмовики Су-25 и транспортно-боевые вертолеты Ми-8.
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