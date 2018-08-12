Модернизированные Су-25СМ поступят на российскую авиабазу в Киргизии

ЕКАТЕРИНБУРГ , 12 авг — РИА Новости . Модернизированные штурмовики Су-25СМ поступят на вооружение российской авиационной базы Кант в Киргизии до конца 2018 года, сообщает в воскресенье Центральный военный округ (ЦВО).

"Планируется, что до конца текущего года на авиабазу Кант поступят новые модернизированные штурмовики Су-25СМ", — говорится в сообщении пресс-службы ЦВО.