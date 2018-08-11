Современный комплекс «Борисоглебск-2» поступил в мотострелковое соединение в Сибири

Военнослужащие прошли переподготовку и в ближайшее время приступят к освоению новой специализированной техники.

В мотострелковое соединение 41 общевойсковой армии в Алтайском крае , поступил автоматизированный комплекс радиоэлектронных помех (РЭП) «Борисоглебск-2».

Военнослужащие прошли переподготовку и в ближайшее время приступят к освоению новой специализированной техники.

В состав комплекса входят до 9 единиц техники, такие, как пункт управления, автоматические станции помех и машины с радиоэлектронным оборудованием. «Борисоглебск-2» предназначен для проведения радиоразведки, создания помех наземной и авиационной радиосвязи. Кроме того, комплекс способен подавить сотовую связь условного противника в радиусе 30 км, а также заглушить сигналы управления беспилотных летательных аппаратов.