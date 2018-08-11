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Современный комплекс «Борисоглебск-2» поступил в мотострелковое соединение в Сибири
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Современный комплекс «Борисоглебск-2» поступил в мотострелковое соединение в Сибири 

ТК «Звезда» 37 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие прошли переподготовку и в ближайшее время приступят к освоению новой специализированной техники.
В мотострелковое соединение 41 общевойсковой армии в Алтайском крае, поступил автоматизированный комплекс радиоэлектронных помех (РЭП) «Борисоглебск-2».
Военнослужащие прошли переподготовку и в ближайшее время приступят к освоению новой специализированной техники.
В состав комплекса входят до 9 единиц техники, такие, как пункт управления, автоматические станции помех и машины с радиоэлектронным оборудованием. «Борисоглебск-2» предназначен для проведения радиоразведки, создания помех наземной и авиационной радиосвязи. Кроме того, комплекс способен подавить сотовую связь условного противника в радиусе 30 км, а также заглушить сигналы управления беспилотных летательных аппаратов.
41 ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.
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