Sky: взрыв на военном предприятии в Солсбери не связан отравлениями

ЛОНДОН, 11 августа. / ТАСС /. Взрыв на расположенном в городе Солсбери военном предприятии Chemring Counter Measures, в результате которого один человек погиб, не имеет отношения к отравлениям в Солсбери и Эймсбери. Об этом сообщил телеканал Sky News.

"Предприятие расположено на полпути между Солсбери и Эймсбери, но нам сказали, что никакого отношения к отравлению «Новичком» этот инцидент не имеет", — сообщил корреспондент телеканала с места события. На заводе, занимающем площадь около 100 акров, производятся сигнальные ракеты для вооруженных сил и пусковые установки для выстреливания дипольных отражателей для ВМС и авиации (такие отражатели служат для защиты от ракет).