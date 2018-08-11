Sky: взрыв на военном предприятии в Солсбери не связан отравлениями 

ЛОНДОН, 11 августа. /ТАСС/. Взрыв на расположенном в городе Солсбери военном предприятии Chemring Counter Measures, в результате которого один человек погиб, не имеет отношения к отравлениям в Солсбери и Эймсбери. Об этом сообщил телеканал Sky News.
"Предприятие расположено на полпути между Солсбери и Эймсбери, но нам сказали, что никакого отношения к отравлению «Новичком» этот инцидент не имеет", — сообщил корреспондент телеканала с места события. На заводе, занимающем площадь около 100 акров, производятся сигнальные ракеты для вооруженных сил и пусковые установки для выстреливания дипольных отражателей для ВМС и авиации (такие отражатели служат для защиты от ракет).
Предприятие Chemring Counter Measures находится к северу от Солсбери и в 5 км от научно-технической лаборатории Министерства обороны Соединенного Королевства в Портон-Дауне.