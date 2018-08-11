Военные водолазы приступили к поиску французского истребителя Як-9 под Смоленском

ТАСС , 11 августа. Водолазы Западного военного округа (ЗВО) приступили к поиску самолета Як-9 и останков пилота французского полка «Нормандия-Неман», погибшего в августе 1943 года, в озере в Смоленской области . Об этом в субботу сообщил начальник пресс-службы военного округа полковник Игорь Мугинов

"Водолазы подготовили платформы и приступили к рекогносцировке водоема, где, по предварительным данным, находятся самолет Як-9 и останки пилота французского полка «Нормандия-Неман», погибшего в августе 1943 года. После проведения осмотра водоема и исследования дна будет принято решение о способе выполнения задачи по подъему истребителя", — сказал Мугинов.

По предварительным расчетам, работы по извлечению самолета займут около трех недель. «Всего к поисковым работам и обеспечению функционирования полевого лагеря от Западного военного округа привлечено более 50 военнослужащих и 15 единиц специальной техники», — пояснил он.

Полевой лагерь развернут у деревни Бывалка в Ельнинском районе.

"Нормандия-Неман" — французский истребительный авиаполк, воевавший во время Второй мировой войны на стороне СССР. Сформированный в декабре 1942 года в Иванове, полк «Нормандия» принимал участие в Курской битве, Белорусской операции, разгроме гитлеровцев в Восточной Пруссии.