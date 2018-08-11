В РВСН стартовал чемпионат по военному и офицерскому троеборью

Этот вид соревнований включает в себя три вида состязаний: стрельба из пистолета Макарова, бег и плавание.

В соревнованиях принимает участие более 100 военнослужащих, представляющих команды от воинских частей и соединений Ракетных войск стратегического назначения, которые будут бороться за звание лучшего троеборца, как в командном, так и в личном зачете.

Этот вид соревнований включает в себя три вида состязаний: стрельба из пистолета Макарова, бег и плавание.

Для выполнения каждого упражнения участникам предоставляется всего одна попытка. Победитель определяется по наибольшей сумме очков, полученных за показанные результаты в каждом упражнении троеборья.

Команда-победитель будет награждена кубком командующего РВСН, а лучшим троеборцам в личном зачете будут вручены медали и грамоты спортивного комитета РВСН.